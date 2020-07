Japon : 25 % des femmes au foyer s’opposent au télétravail de leur mari

ⓒ Getty Images Bank

Une femme au foyer japonaise sur quatre ne souhaite pas que son mari travaille à domicile. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée le mois dernier par l’institut de recherche Meiji Yasuda auprès de 1 100 hommes et femmes ayant un enfant de moins de sept ans.





Selon la chaîne NHK, 37 % des sondées ayant eu cette réponse estiment que le fait que leur conjoint reste à la maison peut facilement provoquer un conflit familial et a une influence négative sur les petits.





En revanche, 70 % des pères et 50 % des mères ont déclaré qu’à la suite de la propagation du coronavirus, ils s’investissent plus dans l’éducation des enfants et ont une relation plus rapprochées avec ces derniers.