Concert de l'ensemble La Mer et L’Île

L’ensemble La Mer et L’Île présentera son 15e concert régulier le 16 août à la Salle de concert du Centre d'arts de Séoul. Ce concert est également organisé pour célébrer le 75e anniversaire de la libération de la Corée de la colonisation japonaise.





La Mer et L’Île regroupe des musiciens jouant des instruments traditionnels coréens comme le gayageum et le saenghwang, ainsi que des instruments de musique classique occidentale. Créé en 2012 dans le but de faire connaître les îlots Dokdo et la mer de l'Est à travers la musique, ce groupe donne régulièrement des concerts et effectue également des tournées à l'étranger.





Parmi les artistes qui se produiront sur scène : le directeur musical et violoniste Park Jun-yeong, la soprano Lee Myung-joo et la joueuse de gayageum Lee Seul-gi. Au programme, on retrouve « Jubilate for Soprano and Strings » de Lee Young-jo, œuvre spécialement composée pour l’occasion, la Suite Holberg op. 40 de Grieg, « Dokdo, Island of Five Senses » de Lim June-hee, et la Sérénade pour cordes en do majeur op.48 de Tchaïkovski.





Date : le 16 août 2020

Lieu : Salle de concert du Centre d'arts de Séoul