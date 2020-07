Festival de la démocratie et de l’indépendance de Seodaemun 2020

Le Festival de la démocratie et de l’indépendance de Seodaemun est un événement historique et culturel qui se déroule chaque année aux alentours du 15 août, au Musée de la prison de Seodaemun, à Séoul. Il célèbre la libération de la Corée de la colonisation japonaise et permet aux citoyens de partager des valeurs de liberté, de paix et de démocratie avec les générations futures.





Cette année, la 10e édition de ce festival aura lieu en ligne pour réduire le risque de transmission du COVID-19. Les organisateurs du festival ont institué le mois d'août comme le Mois de l'Indépendance et de la Démocratie. Tout au long du mois, le site internet du festival proposera des contenus variés ayant pour thème « Mon pays ». Rendez-vous dès le 1er août sur le site https://sidfest.modoo.at.





Date : tout au long du mois d’août 2020

Site internet : https://sidfest.modoo.at.