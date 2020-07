Moin et son service de transfert d’argent vers l’étranger

ⓒ MOIN

Pour leurs transferts d’argent vers l’étranger, les sud-Coréens ont l’habitude de passer par leur banque locale, qui garantit la sécurité de l’opération. Or, ils doivent s’acquitter de commissions à plusieurs niveaux, car ils passent par des banques nationales, étrangères et intermédiaires.





Moin a exploré une alternative plus efficace. Elle a mis au point avec succès une méthode de virement permettant de pallier les lacunes existantes tout en préservant le même niveau de sécurité.





La startup sud-coréenne met directement en relation les expéditeurs et les destinataires, sans recourir à des banques intermédiaires, afin de rendre le processus plus simple, plus rapide et plus rentable.





Grâce à la technologie de la blockchain, Moin a réduit considérablement les risques de perte d'information et de doubles dépenses. Il est possible d’économiser à la fois du temps et de l’argent.