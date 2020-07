L’économie mañana

ⓒ Getty Images Bank

« Mañana » est un mot espagnol qui signifie « demain ». Comme le soleil qui finit toujours par pointer le bout de son nez, l'expression « économie mañana » fait référence à l’optimisme selon lequel les conditions économiques actuelles finiront toujours par s'améliorer.





Lorsque la guerre en Irak s'est achevée en avril 2003, les principaux responsables du gouvernement américain, dont le président de l'époque George W. Bush, ont affiché des prévisions optimistes sur l'économie des Etats-Unis. D'autres, en revanche, se sont montrés plus sceptiques, affirmant qu'il est difficile d’effectuer des prédictions précises simplement sur la base de perspectives optimistes sans aucune analyse ou statistique précise. Dès lors, les décideurs politiques qui se montrent trop optimistes en fermant les yeux sur la crise économique en cours sont accusés d’avoir « succombé au mañana ».





Un autre terme, « économie zombie », a une connotation similaire mais plus négative. Il vient de l'économie japonaise en récession, lorsque les entreprises et les ménages japonais n'ont pas réagi aux politiques de relance du gouvernement. Toutes les politiques ont été rendues inopérantes et ont cessé de fonctionner, comme un cadavre ou un zombie.





Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les pays devraient s'efforcer d'empêcher leur économie de glisser vers une « économie mañana » ou une « économie de zombie ».