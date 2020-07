« Le Studio qui photographie les rêves » de Kang So-cheon

ⓒ Getty Images Bank

L’histoire commence par une scène où le narrateur-protagoniste, un jeune homme de 20 ans, découvre un panneau curieux sous un arbre en fleurs par une belle journée de printemps.









« Le Studio qui photographie les rêves, à 2 km à l’est d’ici ».





Sans même réfléchir aux fleurs rose clair, je suis parti à la recherche de ce studio photo.





Enfin, j’ai trouvé le « Studio qui photographie les rêves ». La maison était trop imposante et somptueuse pour se trouver en pleine montagne. Les murs, les fenêtres et même le toit étaient tous blancs. Seules les lettres « Le Studio qui photographie les rêves » écrites sur la porte d’entrée étaient peintes en bleu ciel.





꿈을 찍는 시간관으로 가는 길, 동쪽으로 5리.





나는 그 연분홍 꽃나무에 핀 꽃 같은 건 생각할 사이도 없이

곧 이 꿈을 찍는 사진관을 찾아 떠났습니다.





마침내 나는 꿈을 찍는 사진관을 찾은 것입니다.

이런 산중에 어울리지 않으리만큼 커다랗고 휼륭한 양옥집이었습니다.

벽과 창문만이 아니라 지붕까지 새하얀 집,

다만 정문에 커다랗게 써 붙인 ‘꿈을 찍는 사진관’이라는

일곱 글자만이 파아란 하늘빛이었습니다.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

C’est en fait une histoire déchirante : le narrateur-protagoniste a quitté son village natal situé dans la partie nord de la péninsule, un an après la libération du pays du joug de l’empire colonial japonais, car sa famille ne pouvait plus endurer l’idéologie politique du régime nord-coréen. Pourtant, tous ses précieux souvenirs restent toujours dans le nord, où il ne peut plus retourner. Cette nouvelle est donc un retour nostalgique dans son enfance qu’il a passée à côté de son amie Sun-i. Maintenant, il attend avec impatience pour savoir lequel de ses souvenirs rêvés sera capturé en photo.









Allez, vous pouvez maintenant rêver d’un rêve dans lequel vous retrouverez vos bien-aimés. Je vais les prendre en photo.





Voici comment cela marche. Vous trouverez une feuille de papier et un stylo à plume dans un coin de la salle. Ecrivez là-dessus le nom de la personne que vous voulez voir et un souvenir de votre passé avec l’encre bleue et dormez avec ce morceau de papier caché dans votre poitrine.





Demain matin, vous pourrez rentrer chez vous avec l’image identique à votre rêve de la nuit passée.





자, 그럼 당신도 곧 그리운 이를 만나는 꿈을 꾸십시오.

그리운 이의 꿈을 사진 찍어 드릴테니.





그 방법~

당신이 있는 방 한 구석에 흰 종이 한 장과 만년필 한 개가 놓여 있습니다.

당신은 그 종이에 그 파란 잉크로 당신이 만나고 싶은 이와

지난 날의 추억의 한 토막을 써서 그걸 가슴 속에 넣고 오늘 밤을 주무십시오.





내일 날이 밝으면, 당신은 지난 밤에 본 꿈과 꼭 같은 사진을 가지고

집으로 돌아갈 수가 있을 겁니다.









Auteur :

Kang So-cheon est né à Gowon dans la province de Hamgyong du Sud, situé dans le nord-est de la péninsule coréenne. Il fait son entrée en littérature en 1931 avec la publication de son poème pour enfants « Fruits de saule ».