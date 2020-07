Kang Dong-won : de Gucci aux zombies

ⓒ YONHAP News

Kang Dong-won est de retour avec le film de zombie très attendu « Peninsula », alias le second volet de « Train to Busan ». L’acteur avait déjà tâté de la science-fiction avec le peu reluisant « Illang : The Wolf Brigade » en 2018. En fait, comme nous allons le voir, Kang est un habitué des films comprenant une part de fantastique alors qu'à la télévision son succès est venu des romances.





*Top-modèle et télévision

Kang Dong-won a d'abord été un top-modèle pour de célèbres marque comme Gucci, par exemple. Très grand, effilé, le jeune homme n'a pas eu de mal à se faire remarquer pour la série télévisée « Something About 1% ». Cette romance de type prince charmant riche rencontre fille lambda est un succès important qui lance Kang vers une carrière au cinéma.





*Premiers films et premier virage

Kang Dong-won joue dans un premier film en 2005 « Too Beautiful to Lie ». Tout est dans le titre anglais de cette comédie romantique où l’acteur s'en sort pas trop mal. Néanmoins, c'est avec « Temptation of Wolves », une romance adaptée d'un web-toon à succès pour adolescent qu’il perce définitivement le cśur des midinettes. On le demande à la télévision avec la série « Magic » qui ne sera pas un succès. Il prend alors un premier virage avec le film « Maundy Thursday » adapté d'un roman de la sulfureuse écrivaine Gong Ji-young. Il y interprète un condamné à mort qui a une relation avec une suicidaire (jouée par Lee Na-young). Bref, il noircit son image de bellâtre de comédie romantique. Le film cartonne.





*Vers le fantastique

C'est le réalisateur Lee Myung-se, devenu rare aujourd'hui mais très en vogue au début des années 2000, qui offre à Kang un rôle dans « Duelist », un film de cape et d'épée, qui surfe à la fois sur la vague des hommes-fleurs efféminés et sur celle des « heritage films ». Ce film à très gros budget va être un cuisant échec pour le réalisateur, mais l'acteur s'en sort mieux. Avec Lee Myung-se encore, Kang enchaîne avec « M », un film très stylisé à la manière des Wong Kar-wai. Mais l'échec au box-office est encore plus dur pour Lee qui ne s'en remettra pas. Peu importe, car l'acteur est définitivement orienté vers le fantastique et les blockbusters.





*Blockbusters et succès

En interprétant le maître taoïste de « Jeon Woo-chi : the Taoist wizard », réalisé par Choi Dong-hoon, Kang touche le jack-pot. Ce film fantastique et comique à la fois est un gros succès à 6 millions d'entrées. Désormais, la star se confronte à la crème des acteurs locaux. C'est le cas dans « Secret Reunion » sur un scénario de Kim Ki-duk autour des nord-Coréens, où il tient le crachoir à la star Song Kang-ho. Après son service civil de 2010 à 2012, la carrière de l'acteur est en suspend. Dans quelle sens va-t-elle aller ? Ce sera les blockbusters comme « Kundo » puis le mélo « My Brilliant Life » adapté d'un roman de Kim Ae-ran sur un enfant handicapé. Mais le fantastique n'est pas loin avec « The Priests » qui est une sorte de remake du célèbre « Exorciste ». Ces films, concoctés pour être des succès populaires, le place souvent en second couteau et ne lui donne pas des rôles nouveaux.





*Le retour

Après une polémique en 2017 où Kang doit s'expliquer sur la période de collaboration pro-nippone de sa famille, il fait son grand retour avec « Illang : The Wolf Brigade », adaptation d'un célèbre manga japonais et réalisé par Kim Jee-woon. Malgré le fantastique à la « Blade Runner » de l'histoire et ses efforts pour donner vie à son personnage, le film est un échec. L’acteur semble alors décidé à faire le grand bond en avant et de rejoindre la Warner Bros, productrice du film de Kim Jee-woon pour un film américain : « Tsunami L.A ». En attendant de voir le résultat, il est déjà à l'affiche du film de zombies « Peninsula » de Yeon Sang-ho. Blockbusters et fantastique semblent bien être ce qui lui réussi le mieux.