Covid-19 : Pyongyang met la ville de Gaeseong sous cloche suite au retour d’un transfuge

ⓒ YONHAP News

Le 26 juillet, la KCNA a rapporté qu'un transfuge qui avait fait défection en Corée du Sud il y a trois ans était rentré le 19 juillet dans la ville frontalière de Gaeseong, après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation. Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, l'homme serait susceptible d’être infecté par le Covid-19. Conséquence : le régime a décidé de boucler la ville et de déclarer l'état d'urgence.





« Jusqu’alors, la Corée du Nord se servait des cas de retour de transfuges sur son sol pour critiquer la société sud-coréenne. Mais cette fois-ci, les médias semblent se soucier davantage des résultats des tests qui indiqueraient que le jeune homme pourrait être porteur du Covid-19. Les infrastructures médicales et les systèmes de quarantaine ne sont pas prêts à faire face à une vague de contaminations. Si le virus s'est déjà propagé dans tout le pays, Pyongyang aura grandement besoin de l'assistance médicale de Séoul. Et s’il s’avère que le transfuge a apporté le virus avec lui, le régime pourrait demander au Sud d'assumer l’entière responsabilité en fournissant une aide médicale et de quarantaine nécessaire », analyse Choi Young-il, commentateur politique.