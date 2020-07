Les crues en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

En Corée du Sud, la saison des pluies entre dans sa phase finale, mais le pays doit encore se préparer à de fortes précipitations. Qu'en est-il de la situation de l’autre côté de la frontière ? Cette année, les médias nord-coréens ont mis en avant des mesures de prévention contre les inondations. Le régime de Kim Jong-un fait régulièrement face à d'importantes pertes de terres agricoles et de récoltes.





« Les médias officiels nord-coréens ont récemment souligné la nécessité de se préparer aux dégâts causés par les inondations. Le pays aurait rénové les berges et les réservoirs d'eau situés à proximité des rivières, tout en renforçant les digues. Citant des mesures anti-inondations prises dans la ville de Sariwon, durement touchée par un typhon l'an dernier, les organes de presse ont mis en place des campagnes d’information visant à assurer la sécurité des habitations, des bâtiments publics et des parcs pendant la saison des pluies », indique Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.





La fermeture des frontières nord-coréennes en raison de l'épidémie de Covid-19 a entraîné un recul des importations de céréales. Outre l'impact négatif des précipitations sur la production alimentaire, cette situation devrait aggraver davantage la pénurie qui touche le pays.