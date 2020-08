Les filles de la danse sportive (9) 놀러 와요

Dialogue de la onzième semaine

한동희:예, 그럼 가세요.

Han Dong-hui : Oui, alors, au revoir.

김시라:언제 가게 한번 놀러 와요 . 내가 술 한 잔 줄게요. 공짜로.

Kim Si-ra : Un jour, venez vous amuser dans mon magasin.

Je vous offrirai un verre, gratuitement.

한동희:전 성인인데요?

Han Dong-hui : Mais, je suis adulte.

김시라:뭐, 뇌물?

Kim Si-ra : Eh bien, un pot-de-vin ?





L’expression de la semaine

놀러 와요: Venez vous amuser.





놀다: « s’amuser » ou « jouer »

오다: venir

-러 오다: expression qui signifie « venir faire quelque chose »

※ 놀러 와요 est grammaticalement l’impératif poli, donc, la proposition. 놀러 와요 est déjà une forme honorifique. Mais pour être plus respectueux envers l’interlocuteur, on dit: « 놀러 오세요 ». On ajoute la terminaison 시 au milieu de 와요 et cela fait 오세요.









Mots et expressions à retenir

예: oui

그럼: alors

가세요: Au revoir

※ 가세요 est une forme honorifique du verbe 가다, « aller ». Grammaticalement, c’est un impératif poli, qui se traduit par « Partez ». Mais, ici, c’est une autre manière de dire « Au revoir ».

언제: « un jour » ou « un certain moment »

가게: magasin

한번: une fois

내가: combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

술: l’alcool

한 잔: un verre

줄게요: composé du verbe 주다, « donner », et de la terminaison -ㄹ게요 qui marque l’intention

공짜로: gratuitement

전: abréviation de 저는, « je »

성인: adulte

인데요: composé du verbe 이다, « être », et de la terminaison -ㄴ데요 qui est employée quand on explique une situation, en attendant la réaction de son interlocuteur.

뭐: Eh bien

뇌물: pot-de-vin





Petite conversation avec l’expression de la semaine 놀러 와요

(Dialogue entre deux collègues 은주 et 지수)





은주: « Ji-su, vous êtes libre samedi soir? » 지수 씨, 토요일 저녁에 시간 있어요?

지수: « Oui, pourquoi? » 네, 왜요?

은주: « Je vais organiser une fête chez moi. Venez vous amuser. » 집에서 파티를 하려고 하는데, 놀러 와요.

지수: « Oui, d’accord. » 네, 좋아요.





A retenir

씨: marque honorifique comme « Monsieur » ou « Madame »

네: oui

왜요: pourquoi

집: maison

에서: particule de lieu

좋아요: D’accord