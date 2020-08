Sensations fortes au sommet de la Lotte Tower

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, nous partons au sommet de la Lotte Tower, qui se situe dans le sud-est de Séoul. Il s’agit là de la plus haute tour de Corée du Sud. Elle culmine à 555 mètres. C’est aussi le 5ème plus haut gratte-ciel du monde. Aux derniers étages de cette tour immense, se trouvent le Seoul Sky, mais surtout… le Sky Bridge ! Il a été ouvert au public pour la première fois le 24 juillet dernier.





ⓒ YONHAP News

Le Seoul Sky est un observatoire qui a ouvert en 2017 et qui va du 117ème au 123ème étage de la tour. On y trouve un sol de verre inscrit au Livre Guinness des records car il s’agit de la plateforme vitrée la plus haute du monde, qui se trouve au 118ème étage, à 478 mètres de hauteur. Âmes sensibles, s’abstenir, puisque vous emprunterez l’ascenseur le plus rapide du monde, lui aussi inscrit au « Guinness World Record », qui vous amène du 1er au 117ème étage en moins d’une minute.





ⓒ YONHAP News

Désormais, au 117ème étage, vous pouvez profiter d’une vue panoramique de Séoul en extérieur grâce au Sky Bridge, un pont de métal de 11 mètres de long situé à 541 mètres du sol. Vous porterez une combinaison identique à celle des parachutistes, ainsi qu’un harnais de sécurité. Une courte séance de sport en altitude ravira les accros aux sensations fortes et pour les plus courageux, vous pourrez laisser pendre vos pieds dans le vide, en vous asseyant sur le bord. Un excellent remède pour lutter contre la canicule. Pour terminer cette expérience unique, n’oubliez pas de récupérer un certificat à votre nom et deux photos souvenir.





ⓒ SEOUL SKY