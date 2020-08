Nom réel : Han Moon-yeong

Année de naissance : 1992

Début : 2020





Moony, de son vrai nom Han Moon-yeong, est une chanteuse sud-coréenne. Née en 1992, elle a fait ses débuts en avril 2020 en publiant son premier single « Prologue », comportant le titre « Cemnt ». Cette chanson aux teintes R&B et Soul se veut un message de consolation et d’encouragement pour tous ceux qui n’arrivent pas à exprimer leurs émotions.

En juillet 2020, elle a sorti un mini-album, « Swimming », composé de quatre chansons, incluant une chanson du même titre dont le clip vidéo a également été dévoilé. Cette chanson décrit un voyage onirique de la chanteuse, partie à la recherche de ses rêves.

Le titre « Jellyfish » dénonce la pollution dont souffre la Terre et « Wish I talk to you » est écrit d'un point de vue d'un chien abandonné qui parle désespérément à son maître.

À noter que Moony a également participé à la composition des titres de cet album.





Prologue (single, avril 2020)

Swimming (mini-album, juillet 2020)