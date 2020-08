Les contenus de k-pop sont passés au crible par les fans internationaux

ⓒ YONHAP News

A mesure que la k-pop fait de plus en plus d’adeptes au-delà des frontières sud-coréennes, ses contenus inspirés de cultures étrangères attirent l’attention internationale.





Par exemple, « Curry » du duo masculin Norazo fait aujourd’hui polémique, alors que ce morceau a été publié il y a dix ans. Ses paroles ridicules pour certains et les images caricaturales de la culture indienne dans son clip ont été pointées du doigt.





Récemment, une vidéo montrant deux membres du boys band Seventeen interpréter une partie de cette chanson a été postée en ligne et cela a ravivé la polémique sur le tube de Norazo. Face à la colère exprimée par les fans indiens, Jo-bin a fini par présenter ses excuses, reconnaissant son erreur due à son ignorance sur ce pays d’Asie du Sud.





Le clip vidéo de « How You Like That » de Black Pink a également été mis sur la sellette par des fans indiens, pour avoir manqué de respect envers leur culture et leur religion. Lors des prises de vue en solo de Lisa, on voit une statue de la divinité hindoue Ganesh à côté d’elle, placée à tort sur le sol.





Face aux critiques venant d’Inde, YG Entertainment a fini par modifier le clip de ce nouveau single, qui bat de nombreux records depuis sa sortie, le 26 juin dernier.