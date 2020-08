Twice sortira son nouvel album au Japon

Twice va publier un nouvel album au Japon. Selon son agence JYP Entertainment, il s’agit de « #TWICE3 ».





A noter que les ventes de chacun de ses deux précédents albums de la série « #TWICE » ont dépassé le seuil des 250 000 exemplaires. Le nouvel album contiendra un total de 12 morceaux, dont les plus grands hits du girls band comme FANCY, Feel Special et MORE & MORE, en versions coréenne et japonaise.





Twice jouit d’une popularité impressionnante dans l’archipel. Ses neuf disques publiés là-bas ont tous obtenu les certifications Platinum. Son dernier single « Fanfare », sorti le 8 juillet, a pris la tête du classement hebdomadaire « Oricon Single Chart » pour la deuxième semaine de suite.