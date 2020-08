« Simple », 4e mini-album de Jung Eun-ji

Jung Eun-ji a fait ses débuts en 2011 en tant que vocaliste principale du groupe féminin Apink. Elle mène en parallèle sa carrière d’actrice depuis 2012, l’année où elle a tenu le premier rôle dans la série culte « Reply 1997 » diffusée sur la chaîne tvN.





C’est en avril 2016 que l’artiste lance sa carrière en solo en publiant son premier mini-album. Aujourd’hui, elle est de retour avec son 4e mini-album baptisé « Simple », qui prouve une fois de plus que le plus simple est le plus beau.





Ce mini-album a pris un an et trois mois de préparation Jung Eun-ji a participé à la production de ce disque composé de six morceaux, dont l’ensemble des paroles sont écrites par elle.