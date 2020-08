La violoncelliste Lee Jung-ran se produira en récital le 19 août à l’IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul à l’occasion de la sortie de son premier album en solo intitulé « Rendez-vous à Paris ». Initialement prévu le 29 mars, ce concert a dû être reporté en raison du COVID-19.





Comme le titre de l’album le laisse entendre, la musicienne de 37 ans éprouve un attachement particulier pour la France et pour sa capitale, où elle s'est formée au Conservatoire National Supérieur de Musique.





Lors de ce concert, Lee présentera des œuvres de compositeurs français des 19e et 20e siècles, notamment de la Belle époque et de l'époque moderne de l'après-guerre. Accompagnée du pianiste russe Ilya Rashkovskiy, elle interprétera, entre autres, la « Sonate n°1 pour violoncelle et piano » de Saint-Saëns, la « Sonate pour violoncelle et piano L.135 » de Debussy et la « Sonate pour violoncelle et piano, FP143 » de Poulenc.





Date : le 19 août 2020

Lieu : IBK Chamber Hall du Centre d’arts de Séoul