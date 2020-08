Exposition : « Into the Nature »

Soul Art Space présente, depuis le 9 juillet et jusqu’au 25 août, une exposition personnelle du sculpteur Jeje, intitulée « Into the Nature ». Cette galerie d'art, située à Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud, a déjà organisé des expositions de cet artiste en 2018 et 2019.





Lors de cette nouvelle exposition, Jeje montre non seulement ses sculptures, mais aussi ses peintures et ses installations. À travers ses œuvres, l'artiste de 35 ans nous fait partager son regard sur la nature qui nous entoure, mais aussi sur la nature des enfants.





Originaire de Busan, Jeje a étudié la sculpture à l'Université nationale de Busan. Il aime particulièrement réaliser des œuvres représentant des enfants avec tantôt humour, tantôt ironie, tantôt tendresse.





Date : du 9 juillet au 25 août 2020

Lieu : Soul Art Space à Busan