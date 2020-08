L'un est un maître du contrepoint et de la gamme tempérée. L'autre est le père du nouveau tango. Un concert qui réunit des œuvres de deux génies de la musique et qui s'intitule « Piazzolla rencontre Bach » aura lieu le 22 août à l'IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul.





La bandonéoniste Koh Sang-ji, la pianiste Lee Hyeon-jin, le violoniste Yun Jong-su, l'altiste Park Yong-eun et le violoniste Kang Chan-wook monteront sur scène pour interpréter les œuvres les plus connues d'Astor Piazzolla comme « Oblivion », « Libertango », « Fugata » et « Adios Nonino », ainsi que le « Double concerto pour violon en ré mineur » et « l'Air sur la corde de sol, BWV 1068 » de Johann Sébastian Bach.





Une partie du programme sera jouée avec des instruments de musique anciens, comme le clavecin ou le violon baroque. L’événement sera animé par le chroniqueur musical Kim Mun-gyeong.





Date : le 22 août 2020

Lieu : IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul