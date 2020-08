NuriBio et ses kits d’analyse génétique

ⓒ NuriBio

NuriBio développe une solution d'analyse génétique baptisée PROMER. Elle simplifie l’utilisation des réactifs, indispensables dans une telle analyse.





Par rapport à la biopsie tissulaire qui nécessite le prélèvement d'un échantillon de tissu, la biopsie liquide est plus rapide, plus simple et plus précise car elle examine des échantillons de fluides corporels, comme le sang, pour détecter l'ADN des cellules cancéreuses.





ⓒ NuriBio

Grâce à l'analyse des gènes liés au cancer, tels que le microARN et l'ADN tumoral circulant, l’entreprise vise à dépister les maladies à un stade précoce. Elle a déjà mis sur le marché un produit destiné à la recherche. Des essais cliniques à grande échelle sont en cours afin qu'il puisse être utilisé sur des patients.





Pour l'heure, PROMER permet d'identifier des dizaines de types de gènes mutants dans trois types de cancer. En reconnaissance de son efficacité, NuriBio a reçu en 2019 le grand prix des meilleurs produits brevetés de Corée dans la catégorie biotechnologie.