Le PIB sud-coréen connaît sa plus forte baisse en 22 ans

Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, l’économie de la Corée du Sud s’est contractée de 3,3 % entre avril et juin, marquant la plus forte baisse en 22 ans. Il s’agit également du deuxième trimestre consécutif de croissance négative, après celle de 1,3 % au premier trimestre.





Le recul de l'économie mondiale est le principal facteur expliquant la faible performance du pays du Matin clair, dont les exportations sont le plus grand moteur de croissance. Celles-ci ont reculé de 16,6 % au deuxième trimestre, soit la plus forte baisse en 56 ans. La chute des ventes à l'étranger dans l'industrie manufacturière est la première cause de ce mauvais résultat.





Le gouvernement prévoit toutefois un rebond au troisième trimestre. Selon lui, il est peu probable que les frontières se ferment davantage, et le rapide rebond économique de la Chine au deuxième trimestre s'avérera utile pour l'économie sud-coréenne.