« Trouver une vache » de Jeon Sung-tae

Cette histoire, qui se déroule dans une communauté rurale des années 1970, dépeint la discorde et la réconciliation entre le protagoniste, Dong-maeng, et son père, à propos d’une vache.









Nous avons acquis des vaches trois fois. Mon père était un excellent agriculteur malgré ses quelques défauts.

Le défaut mineur de mon père, selon les villageois, était qu’il avait une manière trop « artistique » d’aborder l’agriculture. Lorsqu’il creusait des sillons, il ne permettait pas une seule ligne tordue. Lorsqu’il préparait des pépinières de riz, il se mettait à genoux dans la rizière inondée, avec une truelle à la main, tel un plâtrier, et les façonnait en forme parfaitement carrée. C’est pourquoi il se disputait tout le temps avec ma mère.





* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

On dit que les parents qui vivaient autrefois sur l’île de Jeju élevaient leurs enfants avec l’argent gagné grâce aux clémentines. Dans des communautés rurales, les bœufs ont joué ce rôle. Cette nouvelle décrit la culture et l’atmosphère de la société agraire traditionnelle à travers des épisodes liées aux vaches, symbole d’une communauté rurale. L’histoire démontre l’importance de ces animaux et l’attachement des paysans coréens à leur égard.









« Qu’est-ce que ce petit crétin a dit ? » a demandé père.

« J’ai trouvé une vache, moi ! » ai-je répondu.

« Nom d’un chien ! Quel idiot aurait perdu sa vache ? »

Sa réaction était peu enthousiaste, contrairement à mon attente. J’ai donc babillé avec impatience :

« Je l’ai trouvée à la rivière Okgang. J’ai énormément souffert pour sauver cette bête qui a failli mourir. Elle est à nous, maintenant ! »

Cependant, dès que j’ai fini, père m’a donné un grand coup sur la tête.

« Espèce de voyou ! Est-ce que je t’ai appris à sauter dans l’eau si imprudemment, hein ? Pourquoi négliges-tu ta vie ? Toi, petit ingrat ! »

Il m’a encore donné plusieurs coups.





Auteur :

Jeon Sung-tae est né en 1969 à Goheung dans la province de Jeolla du Sud. Il fait ses débuts littéraires en 1994 avec la nouvelle « La Chasse aux poules ».