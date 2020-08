Les recettes des nord-Coréens pour passer l'été

ⓒ dprktoday.com

Chaque année, lorsqu'une vague de chaleur s'abat sur la péninsule coréenne, l'engouement pour les aliments sains refait surface au sein de la population. Ils seraient en effet un moyen de retrouver de l'endurance et de l'énergie dans la touffeur de l'été. Le 16 juillet dernier, premier pic de chaleur, la Radio centrale nord-coréenne (KCBS) a fait la promotion de la soupe de viande de comme aliment traditionnel de grande valeur. En ce jour particulier, les restaurants de Pyongyang reçoivent des commandes à l'avance et proposent même un service de livraison.





« En Corée du Nord, il existe un dicton selon lequel une simple tranche de dangogi peut s'avérer un excellent médicament pendant les mois d'été. Cela montre l'amour des nord-Coréens pour cet aliment qui désigne la viande de chien. DPRK Today, un média de propagande du régime, a fait l'éloge du dangogi en tant qu'aliment traditionnel de la Corée, aussi précieux qu'un trésor national, en citant de vieux textes du royaume de Joseon. Selon ces documents historiques, les ancêtres coréens consommaient, pendant les trois chaleurs les plus suffocantes de l'été, du riz cuit à la vapeur avec du millet, ou du riz blanc dans une soupe chaude de dangogi afin de bien transpirer, ce qui est l'un des meilleurs moyens de rester jeune », nous explique Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.





En plus de la soupe de chien, les nord-Coréens apprécient également la bouillie de haricots rouges et la soupe de poulet pour combattre la chaleur torride. De même, la soupe de poulet appelée « chogyetang », servie froide avec du vinaigre et de la moutarde, ouvrirait l'appétit en été.