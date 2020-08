Go Eun-byeol est une poète et écrivaine sud-coréenne. Cette francophone a signé entre autres deux livres illustrés pour enfants, publiés en coréen et en français. Son dernier album bilingue « Nuages blancs posés sur la prunelle » est sorti en mai dernier aux éditions JJBook en Corée du Sud et en France. Le dessin est réalisé par le peintre sud-coréen Yoon Moon-young, alias « Y » et Lin Kim.





ⓒ Fournie par Go Eun-byeol

Grande admiratrice de sa langue maternelle et de la langue de Molière, cette ancienne journaliste enseignait le coréen lorsqu’elle était à Paris. « Papillon », un autre livre bilingue publié aux mêmes éditions, est né de son envie de partager sa passion pour ces deux langues. Ce livre est d’autant plus spécial que ses illustrations sont réalisées par sa fille.