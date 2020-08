Les moyens de transport longue distance

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud n’est pas un grand pays. Pour comparaison, la France est six fois plus grande… Mais pour parcourir de longues distances au pays du Matin clair, vous avez la chance d’avoir une belle diversité de transport qui se présente à vous, autres que la voiture personnelle. Vous voilà parés à découvrir la partie sud de la péninsule.





ⓒ YONHAP News

Il existe des vols intérieurs pour les aéroports présents dans les grandes municipalités du pays, dont Incheon, Busan et l’île de Jeju. Environ 27 avions par jour relient Gimpo à Busan, à l’extrême sud-est de la péninsule, en seulement une heure. On compte plus de 122 vols quotidiens pour l’île méridionale de Jeju qui ne prend pas beaucoup plus de temps.

Concernant Séoul, ou plutôt les aéroports de Gimpo et d’Incheon, il existe un système appelé « bus limousine » qui dessert la capitale et ses environs. Le bus s’arrête à différents arrêts et le chauffeur lui-même décharge vos bagages.





ⓒ YONHAP News

Pour le reste du pays, vous avez des terminaux de bus pour vous emmener dans les provinces plus au sud, à quelques heures de route. Depuis Séoul, il y a trois grandes gares : Seoul, Nambu et Dongbu Express Bus Terminal. Pour vous rendre à Busan en car, rendez-vous à la gare de Seoul Express Bus Terminal. Le trajet est de quatre heures environ.





ⓒ YONHAP News

Et comment ne pas parler du KTX ! Ce concept du TGV acheté à la France… Comptez 2h30 pour le trajet Séoul-Busan. Le train classique est moins cher, mais le temps de voyage est deux fois plus long.

Tous ces moyens de transport sont pris d’assaut lors des deux grands congés annuels du pays, à savoir le Nouvel an lunaire (Seollal) et la fête des récoltes (Chuseok).