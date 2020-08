Chaleur et pluies torrentielles, le Jangma est là

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, nous allons patauger dans les flaques, affronter une pluie battante, haleter dans une atmosphère suffocante et lutter contre la moiteur… le tout dans la bonne humeur, puisque notre regard se tourne vers la grisaille du Jangma (장마). Aussi appelé saison des pluies ou mousson, cette période extrêmement chaude, venteuse et humide, enveloppe la péninsule coréenne chaque année, de fin juin à début août.





ⓒ YONHAP News

Plus de la moitié des précipitations annuelles tombent pendant ces quelques semaines, alors autant bien s’y préparer. Et selon Météo-Corée, cette année, la saison des pluies durera plus de 50 jours selon les régions par rapport à une durée d’un mois en moyenne. En dehors de la péninsule coréenne, la mousson influence le climat du Japon, de Taïwan, de Hong Kong, de Macao et d’une grande partie de la Chine continentale. Malgré les trombes d’eau qui s’abattent sur le pays du Matin (plus si) clair, les sud-Coréens ne se laissent pas abattre et il existe pléthore d’activités pour se réconforter tout en restant au sec.





ⓒ Getty Images Bank

ⓒ YONHAP News

S’il y a une boisson traditionnelle coréenne que l’on associe immanquablement à la pluie, c’est bien sûr le magkeolli (막걸리), un alcool de riz laiteux et très nourrissant, qui s’accompagne de délicieux pajeon (파전), des crêpes aux œufs composées de ciboule et souvent agrémentées de kimchi, de fruits de mer ou encore de porc. Et pour éviter les gouttes, vous pourrez aussi visiter l’un des nombreux musées d’art contemporain de la capitale. Que ce soit le Leeum Samsung Museum of Art, le Daelim Museum ou le Arario Museum In Space, tous vous aideront à oublier le mauvais temps.

