Séoul envisage d’autoriser un commerce de troc privé avec Pyongyang

ⓒ YONHAP News

Sucre contre boissons alcoolisées. Voici une idée de troc avec la Corée du Nord. Une telle démarche a été prise par une entité sud-coréenne appelée « Unification Nonghyup ». Celle-ci a signé, en juin dernier, un contrat avec deux compagnies nord-coréennes, dont « Korea Kaesong Koryo Insam Trading Corporation », cela par l’intermédiaire d’une entreprise chinoise. Il s’agit d’importer notamment des alcools au ginseng et aux myrtilles, entre autres, ainsi que des biscuits, des bonbons, du thé, des boissons non alcoolisées et des compléments alimentaires. Au début, Unification Nonghyup voulait régler ces achats en liquides. Mais elle a finalement décidé de payer en nature de sorte à échanger directement du sucre du Sud contre lesdits produits du Nord, afin de ne pas violer les sanctions internationales imposées à l’encontre de Pyongyang. Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé, jeudi, réfléchir à donner son feu vert à ce projet. En effet, son autorisation est indispensable pour ce marché, parce qu’« un simple déplacement de produits transitant par un pays tiers » est également régi par la loi relative aux échanges et à la coopération intercoréens.





En fait, le commerce du troc fait partie des propositions que le nouveau ministre de la Réunification, Lee In-young, avait formulées, en préparant son audition de confirmation à l’Assemblée nationale. Selon lui, il faudrait assurer une coopération ininterrompue sans aucun calcul politique ni sécuritaire en vue de satisfaire le besoin de se nourrir, et de se soigner ainsi que l’envie de retrouver un être cher entre le Nord et le Sud. Lee a souligné la nécessité de lancer une coopération effective au bon moment, lorsque la population nord-coréenne a besoin d’une aide humanitaire. Il a aussi prôné d’éventuels échanges commerciaux de petite envergure sous forme de troc, qui permettraient de contourner les restrictions liées aux sanctions internationales contre la Corée du Nord. Par exemple, il s’agirait de fournir des médicaments et de la nourriture contre d’autres produits. Une façon pour le nouveau ministre de débloquer les relations intercoréennes.





Si cette demande de troc est entérinée, ce sera le premier acheminement de marchandises nord-coréennes vers le Sud en dix ans. En mai 2010, Séoul avait imposé des sanctions contre Pyongyang en représailles au torpillage, deux mois plus tôt, de sa corvette Cheonan. Les mesures dites du 24 mai consistaient à interrompre tout échange et toute coopération avec le Nord, à l’exception de l’aide aux bébés ou aux enfants en bas âge, et l’activité du complexe industriel intercoréen de Gaeseong. Elles seront de facto levées si le troc est avalisé par le ministère.





Ce type de commerce pourra-t-il apporter une bouffée d’oxygène aux relations intercoréennes ? Difficile d’y répondre, car le régime de Kim Jong-un se montre plus imprévisible que jamais ces derniers temps.