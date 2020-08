Koyote rejoint l’engouement pour la musique rétro

ⓒ YONHAP News

La nostalgie du passé ne cesse de gagner du terrain dans le pays du Matin clair. La k-pop n’y échappe pas. Les chansons populaires des années 1990 et 2000 attirent une nouvelle fois l’attention du grand public.





SSAK3 a été formé avec Lee Hyo-ri de Fin.K.L, la star mondiale Bi, aussi connu sous le nom Rain, et l’animateur numéro un de Corée du Sud, Yoo Jae-suk, profitant de cet engouement pour la musique rétro. « Beach Again » interprété par les trois stars domine tous les charts de Corée du Sud depuis sa sortie le 18 juillet.





Un autre groupe qui est de nouveau sous les feux de la rampe est Koyote, composé de Shin Ji, Kim Jong-min et Bbaek Ga. Afin de remercier l’attention que le public lui porte, le trio mixte qui a débuté en 1998 a sorti le 19 juillet un nouveau single « The Sea, La Mer ». Il s’agit d’une reprise du plus grand hit du groupe UP, publié en 1997.