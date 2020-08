Qui sera la nouvelle reine de l’été de la k-pop ?

ⓒ YONHAP News

Après la première vague de retour des chanteuses en solo comme Sun-mi, Chung-ha et Hwa-sa, nous accueillons une seconde vague féminine.





Tout d’abord, So-mi, ex-membre du girls band I.O.I, a sorti le 22 juillet son nouveau single « What You Waiting For », après un an d’absence. Ce morceau est signé par Teddy, le célèbre producteur de YG Entertainment. La chanteuse y a également participé.





Le lendemain, Lee Hi a publié à son tour « HOLO ». Il s’agit de son premier single depuis qu’elle a quitté le label YG Entertainment.





So-you, ex-membre de Sistar, a pris le relai, dévoilant le 28 juillet son nouveau single « GOTTA Go ». Soit un an et neuf mois après la publication de son premier album en solo « RE :FRESH ».