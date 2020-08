Le Jarasum Jazz Festival célèbre sa 17e édition

Date : les 9 et 11 octobre 2020

Lieu : L’île Jara à Gapyeong





Le Jarasum Jazz Festival se tiendra du 9 au 11 octobre sur l’île Jara située à Gapyeong dans la province de Gyeonggi. De nombreux musiciens se produiront en concert durant trois jours.





Le public accueillera le premier jour trois groupes : Chung Won-young band, Fucking Madness et Brian Shin & the Swing Makers.





Le lendemain, une scène spéciale sera donnée : The Bird en collaboration avec Jang Pil-soon. Dear Jazz Orchestra et Yi Sung-chan Group vont également monter sur scène. Une autre collaboration est aussi prévue le 11 octobre entre Wave et The Light and Salt. La célèbre vocaliste de jazz Nah Youn-sun donnera enfin un petit concert.