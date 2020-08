Thaïlande : la culture du cannabis bientôt possible pour les médecins et les patients

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, il sera bientôt possible pour les patients, les médecins et les guérisseurs traditionnels de cultiver du cannabis à des fins médicales et commerciales. D’après le journal Bangkok Post, le gouvernement thaïlandais a approuvé la semaine dernière un texte amendé en la matière.





Le pays d’Asie du Sud-est a légalisé l’usage de la marijuana médicale en 2018, une première en Asie. Jusqu’à présent, seuls les établissements publics pouvaient participer à la fabrication de ces plantes. La nouvelle législation, si elle sera adoptée, permettra aux fabricants de produits médicaux de les produire, de les importer et de les exporter.





Le projet d’amendement sera voté à la Chambre des représentants après avoir suivi un examen supplémentaire.