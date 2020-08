Exposition : « Sweet Pop »

Une exposition qui se veut un moment de repos et de détente dans le contexte actuel du COVID-19 attend les visiteurs au Musée d'art contemporain K, situé dans le sud de Séoul. Intitulée « Sweet Pop », cette exposition qui se déroule du 21 août au 29 novembre, présente des œuvres d'art de plusieurs artistes sous diverses formes, offrant des expériences inédites aux visiteurs.





L'artiste américaine Holly Danger propose une expérience interactive et immersive au public à travers son installation vidéo qui s'intitule « Let in, let go ». Le duo d'artistes brésiliens VJ Suave, composé de Ceci Soloaga et Ygor Marotta, présente une œuvre combinant projections et musiques en invitant le public à réfléchir sur les problèmes d'environnement liés à l'urbanisation.





La sud-Coréenne Kim Yun-gyeong expose, quant à elle, ses objets et ses installations, inspirés par les natures mortes des peintres de vanités européens du XVIe et du XVIIe siècles.





Date : du 21 août au 29 novembre 2020

Lieu : Musée d'art contemporain K à Séoul