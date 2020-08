MobilTech, une startup de cartes routières 3D pour

ⓒ MOBILTECH

Jusqu’à maintenant, les cartes routières ont été développées pour des personnes physiques. Mais à l’ère de la quatrième révolution industrielle, des choses autres que des êtres vivants, comme les voitures autonomes et les robots, vont aussi avoir besoin de cartes pour comprendre précisément leur environnement pour se déplacer. Et donc pour créer un nouveau service de carte à utiliser par ces plates-formes de mobilité, la startup MobilTech a vu le jour. Cette société développe des cartes 3D qui montrent des environnements plus précis que celles en 2D.





ⓒ MOBILTECH

Par ailleurs, alors que le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent, il existe une demande croissante de services « non-face-à-face » ou « sans contacts ». Tenant compte de cette situation, MobilTech a aussi décidé de fournir des services d’informations spatiales en 3D pour les entreprises de ce segment, y compris les robots de livraison sans pilote.