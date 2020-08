ⓒ Getty Images Bank

Ce qui est drôle et amusant est une caractéristique marketing. Mais depuis peu, la recherche d’éléments amusants et drôles dans de nouveaux produits est en train de devenir une tendance de consommation. Et les consommateurs de ce type de consommation sont appelés les « funsumers », un terme qui est une combinaison des mots anglais « amusement » et « consommation ».





L’industrie de la vente au détail et celle de l’alimentation cherchent à séduire ces funsumers qui veulent se faire plaisir en consommant. De ce fait, ils dévoilent des produits plutôt inhabituels et originaux, dont certains représentent des personnages populaires comme Pengsoo et ou encore des produits avec des motifs ou des formes étranges comme en forme de tranches de porc, de bacon, de radis mariné jaune ou de thon cru. Et ces produits gagnent en popularité.





Pour les observateurs de l’industrie, les jeunes entre 20 et 30 ans ont tendance à consommer des choses qui leur donnent du plaisir, cela car leur réalité les rend insatisfaits ou mécontents et ils sont inquiets de leur avenir. Cette façon de consommer est une sorte de soupape pour réduire le trop plein négatif en soi. Sans aucun doute, le bonheur est une valeur importante dans la vie. Les funsumers, qui sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour des produits qui les rendront heureux, doivent donc être considérés comme des consommateurs intelligents.