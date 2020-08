Forte augmentation d’achats d’appartements de non-Coréens en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Historiquement, les Coréens-Américains ont été les plus gros acheteurs des biens immobiliers en Corée du Sud. Mais ces dernières années, de plus en plus de Chinois manifestent de l’intérêt pour le marché immobilier local. Entre 2017 et mai de cette année, les ressortissants chinois ont effectué plus de 13 000 transactions d’achat d’appartements, dépassant de loin les Américains avec 4 200 transactions.





Sur les trois dernières années, de 2017 à mai de cette année, les non-Coréens ont acheté environ 23 000 appartements dans le pays, pour un montant avoisinant les 6,4 milliards de dollars. En 2017, il y a eu 5 300 achats, 6 900 en 2018 et 7 300 en 2019. Pour cette année, jusqu’en mai, il y a eu déjà 3 500, soit une hausse de 27 % par rapport à la même période l’an dernier. Et ce phénomène ne fait qu’aggraver un peu plus la situation qui est déjà très tendue sur le marché foncier local.