Un rapport de l’Onu évoque la poursuite du développement de l’arsenal nucléaire de Pyongyang

Un rapport secret de l’Onu révèle que Pyongyang serait parvenu à concevoir une arme nucléaire miniaturisée pouvant être intégrée dans l’ogive de missiles balistiques. Selon l’agence Reuters, qui cite ce document rédigé par le panel d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité onusien, plusieurs Etats membres estiment que le royaume ermite poursuit en ce sens le développement de son arsenal nucléaire.





« Non seulement la Corée du Nord pourrait avoir développé des ogives nucléaires miniaturisées, mais un Etat membre de l’Onu affirme même que le régime chercherait à aller plus loin pour mettre au point des missiles à ogives multiples. Le rapport en question rassemble des informations et des analyses provenant de différents pays, il est donc considéré comme plus fiable que les documents émanant d'instituts privés », analyse Cheong Wook-sik, directeur de Peace Network, une ONG sud-coréenne.





L’intégration d’une tête nucléaire sur un missile nécessite de parvenir à réduire son poids à moins d’une tonne. Cette miniaturisation est l'un des enjeux clés du développement des missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, au même titre que la technologie dite de rentrée dans l’atmosphère. Un pays doté à la fois de têtes nucléaires miniaturisées et de missiles à longue portée rejoint le club des « Etats doté d'armes nucléaires ».