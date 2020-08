Témoignage : 14 jours en quarantaine obligatoire en Corée du Sud

Dans ce numéro exceptionnel de « Carte postale sonore », découvrez l’expérience d’Amélie, votre animatrice, qui s’est soumise à la quarantaine imposée à tous les voyageurs en provenance de l’étranger, qu’ils soient sud-Coréens ou non, résidents ou touristes. En écoutant cette rubrique, vous comprendrez comment son retour en Corée du Sud, après deux semaines en France, s’est passé, dès son arrivée à l’aéroport international d’Incheon.





ⓒ Amélie Brissaud

Bien que le test de dépistage ne soit pas obligatoire avant de prendre l’avion, il l’est en arrivant sur le territoire coréen (gratuit) ; il a été demandé à Amélie de se soumettre au test dans les 72 heures suivant son arrivée, mais la pratique veut que ce test soit fait le jour-même, voire le lendemain, à la première heure. Un kit de quarantaine lui a été livré (son contenu peut varier d’un arrondissement/ville à l’autre).





ⓒ Amélie Brissaud

Pendant l’auto-confinement, elle a dû s’auto-diagnostiquer deux fois par jour à l’aide de l’application mise en place par le gouvernement et directement téléchargée à l’aéroport. Cette dernière permet de suivre les personnes, mais aussi de tenir la mairie au courant des moindres symptômes et température. Lorsque le téléphone s’éteint ou que l’on n’est plus géolocalisé sur le lieu de quarantaine, l’agent chargé de suivre la personne en est alerté et peut contacter le confiné.





ⓒ Application d’autodiagnostic – prises par Amélie Brissaud

Sur cette application, le confiné a également accès à la ligne directe de l’agent en charge de sa quarantaine ; c’est cet agent qui est censé l’appeler tous les jours pour prendre des nouvelles. L’application d’auto-diagnostic met aussi à disposition des rappels des règles d’auto-confinement (voir photos ci-dessous).





ⓒ Application d’autodiagnostic – prises par Amélie Brissaud

Ecoutez ce podcast pour découvrir tous les détails sur la quarantaine obligatoire au pays du Matin clair.