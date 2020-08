Les filles de la danse sportive (11) 속상하다

Dialogue de la onzième semaine

이규호 : 엄마 아빠가 하지 말라캤다 해서 부모님 설득하러 가면, “저희는요, 하지 말라칸 적 없는데요?” 아... 이라는 기라. 그 때는 쌤이... 진짜 속상하다. 거짓말까지 해가 쌤을 속이는 거는. 혹시 뭐 고민이 있거나 힘든 일 있으면 솔직하게 쌤한테 얘기해라. 쌤은 괜찮으니까.

Lee Gyu-ho : Un élève dit : « Ma maman et mon papa m’ont dit de ne pas le faire ». Alors, quand je vais les voir pour les convaincre, ils disent : « Nous, nous ne lui avons jamais dit de ne pas le faire. » Ah, ils disent comme ça. Dans ce cas, ça… ça me fait vraiment de la peine , le fait qu’ils me trompent, même avec des mensonges. Si vous avez des soucis ou des difficultés, dites-le-moi franchement. Moi, ce n’est pas grave.

양나영 : 우, 우린 그런 거 없다. 맞지?

Yang Na-yeong : N… Nous n’avons rien de pareil, n’est-ce pas ?





L’expression de la semaine

속상하다: Ça me fait de la peine.





속상하다: expression qui est utilisée quand on a de la peine, parce que quelque chose ne va pas comme on le souhaite

▶ Forme du présent en non honorifique: 속상해

▶ Forme du présent en honorifique : 속상해요









Mots et expressions à retenir

엄마: maman

아빠: papa

하다: faire

-지 말다: expression employée lorsqu’on interdit une action à son interlocuteur

-라고 하다: expression qui est utilisée pour le discours indirect ( -라고 했다 est sa forme du passé)

하지 말라캤다: accent du sud de 하지 말라고 했다

부모님: parents

설득하다: convaincre

-러 가다: aller faire quelque chose

-면: « si » ou « quand »

저희: forme rabaissée de 우리 qui signifie « nous »

는요: en ce qui concerne

-ㄴ 적이 없다: ne pas avoir fait l’expérience de quelque chose

하지 말라칸 적 없는데요: en coréen standard, 하지 말라고 한 적 없는데요

이라는 기라: accent du sud de 이러는 거야, qui se traduit par « ils disent comme ça »

그때는: « dans ce cas » ou « à ce moment-là »

쌤: abréviation de 선생님, « professeur »

진짜: vraiment

거짓말: mensonge

거짓말하다: mentir

까지: particule qui donne le sens de « même »

해가: accent du sud de 해서, composé de 하다 « faire » et de la terminaison connective -아서 qui indique un moyen

속이다: tromper

혹시: avec la terminaison -면, ce terme donne le sens de « si » ou « au cas où »

뭐: « quoi » ou « quelque chose »

고민: souci

있다: « il y a », « exister »

고민이 있다: avoir des soucis

힘든 일: difficulté

솔직하게: franchement

한테: particule d’objet indirect qui donne le sens de « à » comme « à quelqu’un »

얘기해라: combinaison de 얘기하다 « dire » avec la terminaison -아라 qui est un impératif

괜찮다: « ça va » ou « ce n’est pas grave »

-으니까: terminaison qui marque la cause

우린: abréviation de 우리는, composé de 우리 et de la particule de sujet 는

그런 거: quelque chose comme ça

없다: il n’y a pas