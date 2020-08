La Corée du Sud souhaite tirer les leçons des intempéries historiques pour lutter contre le changement climatique

ⓒ KBS News

La Corée du Sud a dû faire face à une situation inouïe. Cet été, le jangma, ou la saison estivale des pluies, a débuté le 24 juin, et, selon Météo-Corée, s’achèvera demain, le 16 août. Il aura donc duré 52 jours, battant son record historique de longévité, à savoir 49 jours pluvieux d’affilé en 2013. Cette année, la mousson se caractérise par une prolongation interminable et des fortes pluies localisées.





Ces derniers jours, les pluies torrentielles ont frappé notamment le centre et le sud du pays. Les précipitations ont dépassé parfois la fourchette de 50 à 100 mm par jour. Certaines régions ont enregistré plus de la moitié du volume annuel de pluie en seulement quelques jours. Ce qui a engendré de nombreux glissements de terrains et d’éboulements. Dans le sud, le fleuve Seomjin est, par exemple, sorti de son lit et une digue a cédé en aval du fleuve Nakdong, ce qui a provoqué de grandes inondations. Dans la région métropolitaine de Séoul, l’accès a été parfois interdit sur quelques axes routiers principaux.





Ces intempéries ont provoqué des pertes humaines importantes : plus de 50 décès ou portés disparus. S’y ajoutent plus de 7 000 sinistrés. Du côté des dégâts matériels, 24 000 bâtiments ont été endommagés, et la superficie des terres agricoles inondées s’élève à 30 000 ha. Sans parler des lignes ferroviaires, des routes et des ponts coupés. Le gouvernement a rapidement déclaré les régions les plus touchées comme « zones sinistrées spéciales » et aussi doublé le montant de l’aide financière pour les victimes afin de rétablir rapidement les dégâts.





Comment expliquer cette mousson et ces pluies diluviennes sans précédent ? A l’origine se trouve le changement climatique. La température anormalement élevée au Pôle Nord a affaibli les courants-jets, ce qui a fait descendre les courants d’air froid jusqu’aux zones de latitude moyenne. En conséquence, l’anticyclone du Pacifique Nord reste bloqué tout en retenant le front de la mousson au-dessus de la péninsule coréenne. D’après Greenpeace, si rien n’est fait pour lutter contre le changement climatique, la saison des pluies 2030 sera encore plus redoutable et pourrait inonder l’aéroport international d’Incheon et le quartier côtier huppé de Haeundae à Busan. Le gouvernement doit donc s’activer davantage pour réduire le réchauffement climatique.





Par ailleurs, une vive polémique a éclaté dans les milieux politiques. Selon le parti au pouvoir, la situation aurait été aggravée à cause des digues construites dans le cadre du « projet des quatre fleuves », mené par l’ancien président Lee Myung-bak. Mais d’après le camp d’en face, cette initiative aurait permis, au contraire, d’amoindrir les dégâts. L’opposition préfère accuser l’actuel gouvernement d’avoir favorisé l’installation massive de panneaux photovoltaïque sur des zones montagnardes, ce qui aurait provoqué des glissements de terrain. Il ne reste plus qu’à les départager scientifiquement.

