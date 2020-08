L’OCDE révise à la hausse sa prévision pour la croissance sud-coréenne en 2020

ⓒ YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, mardi, son rapport intitulé « Etude économique Corée 2020 ». Elle y revoit à la hausse ses prévisions de la croissance sud-coréenne et mise sur une contraction de seulement 0,8 %, soit 0,4 point de plus que l’estimation de juin, soit 1,2 %, cela à condition que le COVID-19 reste sous contrôle. Elle prévoit une baisse de 2 % en cas de seconde vague épidémique. Selon les secteurs, une chute de 3,6 %, et non de 4,1 %, est attendue pour la consommation privée. Le mieux : une hausse de 2,9 % est prévue pour les investissements, contre un recul de 0,7 % estimé précédemment. Par contre, la perspective s’est assombrie davantage pour les exportations : un effondrement de 5,7 %, contre 2,6 % annoncé il y a deux mois. L’OCDE a présenté ses prévisions pour quatre pays, depuis la publication en juin dernier de ses « Perspectives économiques de l’OCDE 2020 ». Elle les a revues à la hausse uniquement pour la Corée du Sud, alors qu’elle a maintenu le statu quo pour les Etats-Unis (-7,3 %), la Slovénie (-7,8 %) et la Grèce (-8,0 %).





L’organisation internationale d’études économiques a avancé ses nouvelles estimations en s’appuyant sur les résultats du deuxième trimestre de cette année. En effet, à l’exception de la Chine, qui a connu une reprise en V avec un taux de de 11,5 %, la Corée du Sud a enregistré le meilleur bilan parmi les principaux pays, à savoir une croissance négative de 3,3 %. La prévision annuelle de -0,8 % pour Séoul est d’autant plus honorable que l’OCDE table sur une contraction de 7,5 % en moyenne pour ses 37 Etats membres.





L’organisation basée à Paris a expliqué cette amélioration par une réponse rapide et efficace du pays du Matin clair face à la crise du COVID-19. Selon son dernier rapport, la Corée du Sud est l’un des pays à avoir réussi à enrayer la propagation de l’épidémie sans même imposer de confinement général ni de blocage des frontières, et elle a connu une chute moins importante des emplois et de la croissance que les autres membres. Par ailleurs, l’OCDE a apprécié les politiques expansionnistes et les mesures de stabilisation du marché financier menées par le gouvernement sud-coréen.





Toutefois, Séoul ne doit pas se relâcher, parce que la crise guette toujours. Sa croissance économique s’est contractée de 3,3 % au deuxième trimestre alors qu’elle avait reculé de 1,3 % aux trois premiers mois de cette année. D’ailleurs, le pays a vu le nombre de ses chômeurs dépasser les 1 228 000 personnes, soit le plus haut niveau depuis l’établissement des premières statistiques en la matière, en 1999. S’y ajoutent les récentes intempéries qui ont fait beaucoup de dégâts, sans oublier les incertitudes extérieures telles que le risque pandémique, le conflit commercial Washington-Pékin, ou encore l’effondrement de la chaîne de valeur mondiale.