Cheongwadae : nouveau remaniement partiel des conseillers

ⓒ KBS News





Le président de la République, Moon Jae-in, a remplacé, cette semaine, cinq de ses premiers secrétaires de la Cheongwadae. Il s’agit des conseillers aux affaires politiques, aux affaires civiles, à la société civile, à la communication et à la politique sociale. Ils font partie des six hommes qui avaient présenté, la semaine dernière, leur démission afin d’endosser la responsabilité générale de la récente situation. Parmi eux, seul le secrétaire général Noh Young-min reste à son poste. Le mois dernier, le chef de l’Etat a déjà changé son conseiller à la sécurité nationale et son premier conseiller adjoint en la matière. Cet été, il a donc remplacé au total sept de ses 15 conseillers de haut niveau, soit presque la moitié.





Comment expliquer un tel remaniement de l’équipe présidentielle ? A l’origine se trouve l’opinion publique qui tourne le dos au gouvernement. En effet, la cote de popularité de Moon n’a cessé de baisser depuis le mois de juin. En plus, le Minjoo, la formation au pouvoir, a vu sa cote de confiance se réduire, au point que l’écart avec celle du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, tombe dans la marge d’erreur. Le parti présidentiel craignait d’être devancé par son plus grand rival, alors qu’il a remporté une victoire écrasante aux dernières législatives du 15 avril dernier. Il fallait donc agir avant de connaître le phénomène dit du « lame duck », ou « canard boiteux » en français, c’est-à-dire un président affaibli avant l’heure.





Le baromètre d’opinion a viré au rouge principalement à cause de l’échec de la politique immobilière. Le gouvernement n’arrive pas à juguler la flambée des prix du marché foncier, alors qu’il a déjà proposé 23 trains de mesures à cette fin depuis l’arrivée au pouvoir de Moon. Son arsenal consistait notamment à surimposer les multipropriétaires de logements, à supprimer les mesures préférentielles pour les propriétaires-bailleurs, et tout récemment à renforcer la réglementation sur la location de logements. Mais tout cela n’a pas eu les effets escomptés. On a assisté au contraire à une hausse des montants de location par dépôt et loyer mensuel. Cette situation a déçu presque toutes les classes de la population, qu’elles soient propriétaires ou locataires. Et, plusieurs conseillers présidentiels possédant au moins deux logements, cela a rapidement attisé la défiance du peuple. Le président a donc décidé de se séparer d’une partie de ses plus proches conseillers.





Reste à savoir si le dernier remaniement suffira pour regagner la confiance de ses compatriotes. Rien n’est certain. En effet, la Cheongwadae a préféré garder le conseiller en chef à la coordination politique et le premier secrétaire aux affaires économiques, qui sont pourtant responsables de l’échec de la politique immobilière. Si elle ne parvient pas à renverser la vapeur, un nouveau remaniement pourrait avoir lieu.