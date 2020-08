Avec quelle idole de k-pop voudriez-vous regarder un film d’horreur ?

ⓒ YONHAP News

Il fait en ce moment très très chaud en Corée du Sud et on cherche tous les moyens pour combattre la forte chaleur.





Dans le top des loisirs estivaux qui font froid dans le dos, il est impossible de ne pas mentionner « visionner un film d’horreur ». Ce hobby deviendra d’autant plus excitant si on le pratique en compagnie d’une idole de k-pop. Ce sera sans aucun doute le rêve de tous les passionnés de la musique populaire sud-coréenne.





Alors, quel membre de boys band sera le compagnon idéal pour surmonter la peur provoquée par un film d’horreur ? Afin d’y répondre, un site spécialisé dans les classements d’idoles a mené une enquête du 15 au 22 juillet auprès de 467 000 internautes. Voici le résultat du top 5.





Les cinquième et quatrième places sont occupées par Chan-yeol d’Exo et Jung-kook des Bangtan Boys. Ils sont devancés par Baek-hyun et Se-hoon du boys band Exo. Alors qui est l’heureux gagnant ? C’est V de BTS qui a obtenu plus de 160 000 votes à lui seul ! Selon les internautes qui ont voté pour lui, le vocaliste du septuor semble être quelqu’un de très tendre et digne de confiance.