La course au tube estival 2020 est bel et bien lancée !

Alors que la saison estivale bat son plein, « Beach Again » de SSAK3 s’impose comme le tube de l'été 2020. « Play that Summer », le deuxième single de ce nouveau trio mixte, domine également le hit-parade de la k-pop ! Encouragé par ce succès, de nombreux artistes se lancent dans la course à la chanson de l’été.





Des chanteurs solos ou groupes font tout pour produire LE son qui restera dans nos oreilles jusqu’à septembre. Parmi les girls bands, on peut citer April et (G)I-DLE qui ont dévoilé leur nouveau single visant explicitement la saison estivale.





Car l'été est une période propice aux vacances, où la majorité des gens disposent de davantage de temps pour écouter de la musique sur divers supports. Ces chansons nous remontent le moral et font oublier ne serait-ce que quelques secondes cette période frappée par le COVID-19.