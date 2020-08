Les bibliothèques singapouriennes proposent des histoires traditionnelles coréennes

ⓒ Getty Images Bank

A Singapour, les contes traditionnels coréens comme « Une fée et un bûcheron » et « Tigre et kakis séchés » vont bientôt occuper les étagères des bibliothèques.





L’ambassade de Corée du Sud à Singapour a annoncé la semaine dernière avoir fait un don de livres pour enfants à la commission des bibliothèques de la cité-Etat, en vue de promouvoir les échanges culturels entre les deux nations pour les générations futures.





Il s’agit de 12 fables folkloriques et de deux histoires modernes rédigées à la fois en coréen et en anglais. Ces 750 ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques nationales, régionales ainsi que celles mobiles.





La mission diplomatique sud-coréenne avait déjà offert, en 2018, des livres à Singapour, ainsi que des manuels d’apprentissage du coréen de l’institut Roi Sejong l’an dernier.