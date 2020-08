Le concert de My Little Sugar se tiendra du 29 au 30 août

Date : les 29 et 30 août 2020

Lieu : Formetec Works Hall à Séoul





Voici une excellente nouvelle pour les amoureux de jazz ! Membre du label Sugar Records, My Little Sugar montera sur scène les 29 et 30 août 2020. Il donnera un concert solo durant deux jours au Formetec Works Hall situé à Séoul.





Le trio mixte, qui a terminé avec succès son spectacle de fin d’année en décembre 2019, retrouvera ainsi ses fans qui le soutiennent depuis 2014. Ce sera une excellente occasion de se plonger dans son univers acoustique et affectif.





A noter que le groupe, mieux connu sous le nom de « Marychou », est composé du vocaliste et guitariste Park Sung-wook, de la claviériste Go Soo-young et du bassiste Kang Gyu-hyun.