La comédie musicale « Werther » revient pour célébrer son 20e anniversaire. Elle sera jouée du 28 août au 1er novembre à la Salle BBCH du Centre d'arts Kwanglim, à Séoul.





Cette pièce, inspirée du roman de Johann Wolfgang von Goethe « Les Souffrances du jeune Werther », a été créée en Corée du Sud en 2000. Depuis, elle a séduit près de 300 000 spectateurs dans le pays. Le spectacle raconte l'histoire du jeune poète Werther, tourmenté par un amour impossible pour Lotte.





Cette nouvelle production de la comédie musicale « Werther » bénéficie d'un casting particulièrement brillant. L'acteur Yoo Yeon-seok et le chanteur Kyuhyun du groupe Super Junior ont été choisis pour jouer le rôle de Werther, rôle qu'ils partageront avec Um Ki-joon, Kai et Na Hyun-woo. Le rôle de Lotte sera tenu en alternance par Kim Ye-won et par Lee Ji-hye.





Date : du 28 août au 1er novembre 2020

Lieu : Salle BBCH du Centre d'arts Kwanglim à Séoul