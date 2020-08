Clara-Jumi Kang et Son Yeol-eum en duo

La violoniste Clara-Jumi Kang et la pianiste Son Yeol-eum donneront un concert en duo le 4 septembre à la Salle de concert du Centre d'arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale.





D'origine sud-coréenne et de nationalité allemande, Clara-Jumi Kang s'est révélée sur la scène internationale en remportant, en 2010, le premier prix du Concours de violon de Sendai et une médaille d'or au Concours d'Indianapolis.





La pianiste sud-coréenne Son Eol-eum a attiré l'attention internationale après avoir gagné la médaille d’argent au Concours de piano Van Cliburn aux États-Unis en 2009 et le deuxième prix du Concours Tchaïkovski en Russie en 2011.





Diplômées toutes deux de l'Université nationale des arts de Corée, Kang et Son se sont déjà produites ensemble à de nombreuses reprises. Leur dernier concert en duo date de 2016.





Pour leur nouveau concert, les deux jeunes musiciennes interpréteront la « Sonate posthume pour violon et piano en la mineur » de Ravel, le « Divertimento » du « Baiser de la fée » de Stravinsky, les « Cinq mélodies pour violon et piano » de Prokofiev et la « Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur op.18 » de Strauss.





Date : le 4 septembre 2020

Lieu : Salle de concert du Seoul Art Center