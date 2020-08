L'Ensemble de musique traditionnelle de la jeunesse de la Ville de Séoul présentera un concert intitulé « Toutes les chansons d'amour du monde », le 5 septembre, au M Theater du Centre culturel Sejong. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la série « Histoire », présentée par cette troupe de jeunes musiciens.





Lors de ce concert seront présentées des œuvres originales de musique traditionnelle coréenne, qui expriment différents types d'amour : l'amour entre homme et femme, l'amour entre parents et enfants ou encore l'amour pour la patrie. Des images et vidéos seront projetées sur écran pour accompagner la musique.





L'Ensemble de musique traditionnelle de la jeunesse de la Ville de Séoul, fondé en 2005, est composé de musiciens spécialisés dans la musique traditionnelle coréenne, âgés de 28 ans ou moins.





Date : le 5 septembre 2020

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong