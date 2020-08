Une comédie musicale pour enfants qui s'intitule « Comme Superman » sera jouée du 5 septembre au 1er novembre au Petit Théâtre Hakjeon Blue, situé dans le nord de Séoul. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre « Stronger than Superman » écrite par l'écrivain anglais Roy Kift et le dramaturge allemand Volker Ludwig, et présentée pour la première fois en 1981 à Londres.





Adapté et mis en scène par le chanteur, compositeur et dramaturge Kim Min-ki, le spectacle raconte l'histoire d'un jeune garçon handicapé en fauteuil roulant, nommé Jeong-ho, et de sa sœur Yu-na. Avec leur famille, ils viennent d'emménager dans un nouveau quartier. Ils auront à fréquenter une nouvelle école. Or, l'intégration de Jeong-ho dans cette école n'est pas gagnée d'avance. Les deux enfants vont lutter contre les préjugés sur les personnes handicapées et surmonter les obstacles.





Lors des représentations de dimanche, cette pièce, qui se veut un « spectacle sans barrière », sera interprétée en langue des signes à l'attention des malentendants.





Date : du 5 septembre au 1er novembre 2020

Lieu : Petit Théâtre Hakjeon Blue à Séoul