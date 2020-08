VS Pharm Tech, un développeur de suppléments anticancéreux

ⓒ VS Pharm Tech

Selon l’Institut national des statistiques, le cancer est la première cause de décès en Corée du Sud depuis 1983, date à laquelle il a commencé à compiler les données sur les décès jusqu’en 2018. Pour le soigner, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont les traitements les plus courants pour prévenir ou arrêter sa croissance. En particulier, la chimiothérapie et la radiothérapie ont été conçues pour tuer les cellules cancéreuses en entravant le processus de division cellulaire, du fait que les cellules meurent si elles sont incapables de se diviser.





Mais ces méthodes sont sujettes à de graves effets secondaires, car elles ne ciblent pas seulement les cellules cancéreuses, elles affectent aussi les cellules saines. Mais une technologie de la jeune société sud-coréenne VS Pharm Tech s’est montrée particulièrement efficace pour réduire ces effets secondaires.





