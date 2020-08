ⓒ Getty Images Bank

Le terme d’« économie des haltères » désigne un phénomène dans lequel les gens consomment plus pour faire de l’exercice physique et rester en bonne santé. Et le marché a cet égard est en plein essor.





L’économie des haltères est apparue en Corée du Sud avec l’introduction de la semaine de travail de 52 heures, les employés de bureau cherchant à profiter de leur vie après leur travail comme en prenant soin d’eux et en faisant du sport. A la suite de l’épidémie du COVID-19, elle s’est propagée un peu plus dans la société coréenne. Par exemple, avant, les gens portaient des leggings uniquement pour faire du yoga ou du pilates, mais cette tenue est maintenant utilisée comme vêtement au quotidien. Ou encore la consommation de protéines était réservée à certains sportifs, mais aujourd’hui les protéines sont largement consommées par divers groupes d’âge qui espèrent augmenter les effets de la musculation.





Le COVID-19 a rappelé aux gens qu’être en bonne santé est la chose la plus importante de la vie. En ce sens, l’économie des haltères a de beaux jours devant elle.